بالكشوف..  أسماء الأطباء البيطريين المستبعدين والمتنازلين بإنتخابات التجديد النصفى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين لعام 2024، برئاسة الدكتور ناجى سلام، قائمة أسماء الأطباء البيطريين المستبعدين من السباق الانتخابى، وذلك بعد عرضها على مجلس النقابة فى 7 فبراير 2024 والموافقة عليها بعد عرض رأى اللجنة و الرأى القانونى من السادة المستشارين لكلاً من مجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضاء الدولة ،بالإضافة الى قائمة أسماء الأطباء الذين تقدموا بطلبات تنازل عن الترشح، وقد ضمت القائمة 23 طبيبا بيطريا وتم التصديق عليهم من قبل اجتماع مجلس النقابة فى 7 فبراير 2024 .