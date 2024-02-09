نائبة التجمع تتقدم بطلب إحاطة لتقاعس الحكومة عن تنفيذ قرارات البرلمان وتعريض حياة المواطنين للخطر

تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات.

وقالت النائبة في طلبها؛ إنه بناء على طلب الاقتراح برغبة المقدم من جانبها إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب وذلك بخصوص إنشاء كوبري عبور مشاة علي أرصفة محطة شبين الكوم الجديدة لعدم وجود نفق أو كوبري مما يعرض حياة الركاب للخطر وخصوصًا مع حيوية هذه المحطة لأن معظم ركابها من طلاب الجامعات وعمال المصانع، فإنه قد تقرر الموافقة علي الطلب بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٣ والحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء لتوفير الإعتماد المالي وإدراجه بالخطة، وجاء رد وزارة التخطيط بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٣ بأنه تمت مخاطبة محافظة المنوفية، وجاء الرد بعدم وجود أي اعتمادات لدى المحافظة يمكن تخصيصها لهذا الغرض، وأن الأمر يتطلب عمل مقايسة تقديرية من قبل وزارة النقل حيث أنها الجهة المنوط بها تنفيذ المشروع المشار إليه وطلب التنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة السكة الحديد.

واستكملت نائبة التجمع طلبها؛ حيث أنه من واقع هذه المخاطبات نجد تقاعس الحكومة في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ والتهاون بأرواح المواطنين من الركاب وتعريض حياتهم للخطر بسبب التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإعتماد المالي وإدراج هذا المشروع بالخطة علي الرغم من مرور عام كامل علي موافقة لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس وعلى مخاطبة الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء.