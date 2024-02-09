” سويلم” يتفقد مصنعى إنتاج مواسير الصرف المغطى بمحافظتى الدقهلية والغربية

فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات . قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الجمعة الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٤ بزيارة لمحافظتى الدقهلية والغربية لتفقد مصنعى مواسير أجا و زفتى التابعين لهيئة الصرف التابعة للوزارة ، وهى المواسير المستخدمة فى تنفيذ الصرف المغطى بالأراضي الزراعية .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور مختار مصنع أجا بمحافظة الدقهلية ، حيث استعرض سيادته الإجراءات الجارية لتطوير المصنع ، حيث تم نهو الدراسة البيئية ودراسة الجدوي لأعمال التطوير ، وجارى الإعداد للطرح ووضع المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري اجنبي ، هذا ويستهدف التطوير إحلال خط المجمعات وخط الحقليات وإلغاء الخط الحالي الذى تم إنشاؤه من ٣٤ سنة ، ومن المقرر أن يرتفع معدل الإنتاج بعد التطوير لتوفير المواسير اللازمة لتنفيذ الصرف المغطى فى زمام ٨٠ ألف فدان سنويا .كما استعرض مكونات المصنع والصوامع المستخدمة لتخزين المادة الخام ( بولي ايثيلين + كربون ) ، كما استعرض سيادته الاختبارات التى يتم إجرائها على المواسير المنتجة ( اختبار الفحص الظاهري والملمس – اختبار الصلابة بالضغط علي فاصل التشكيل بوزن حوالي ٢١ كجم والذي يقابل وزن التربة علي عمق التركيب على الطبيعة – اختبار الوزن الساقط علي الساخن والبارد بوزن ٢.٥ كجم – اختبار الشد لمدة زمنية محددة وقياس الإستطالة الحادثة ) .

وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة الإتجاه للتصنيع المحلي والإعتماد علي المنتج المحلي بأكبر نسبة ممكنة من خلال دراسة الشراكة بين الوزارة ومستثمرين متخصصين في أعمال الري والصرف ، كما وجه سيادته بإعادة دراسة المقترح المقدم سابقا لإنتاج خراطيم ري حقلي من خلال مصانع المواسير التابعة للوزارة ، ودراسة عمل مصنع جديد في أرض المصنع الحالي بأجا فى ظل وجود مساحة ١٤ فدان غير مستغلة بأرض المصنع ، والتوجيه بعرض موقف تطوير المصنع بشكل مفصل على سيادته وعرض المعوقات والاجراءات المطلوبة للإسراع بأعمال التطوير .

عقب ذلك قام الدكتور سويلم بتفقد مصنع المواسير بقناطر زفتي بمحافظة الغربية ، وهو عبارة عن خطين انتاج مواسير موديل ٩٥ ، وخطوط حقليات بطاقة انتاج ١٥ كيلومتر ، وتفقد سيادته المعمل الموجود بالمصنع والمعنى بتنفيذ أعمال اختبارات المواسير .

حيث وجه الدكتور سويلم بإختيار وتدريب عدد ٢٠ من العاملين فى إدارات أخرى لتغطية العجز الحالى فى العمالة بالمصنع وضمان إستمرار التشغيل علي ثلاث ورديات يوميا ، ومراجعة الوضع المادى للعاملين بالمصنع ، كما وجه سيادته بصرف حافز خاص للعاملين بالمصنع عند تمام أعمال التطوير وتشغيل الخطين بالمصنع ، ومراجعة منظومة التحفيز للسائقين العاملين بالإدارة العامة لمعدات شرق الدلتا ومصنعي أجا و زفتى ، كما وجه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لإستثناء مصنع قناطر زفتى من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لعدم التأثير سلبا علي الإنتاج بالمصنع .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة أعمال إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى بالأراضى القديمة ، مشيرا لما يحققه الصرف الزراعى المغطى من صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة .

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى ( أجا – زفتى – دمنهور – طنطا – بنى سويف – أسيوط – قنا ) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ HDPE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ٦٠٩ كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و ٢٧١١ كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات ، كما تتميز المواسير المنتجة بإرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة .