للتباحث حول سبل دعم القضية إعلاميًا.. ممثل الحملة الشعبية لدعم فلسطين يلتقي الإعلامي كمال الحسيني

عقد الروائي المصري وعضو الحملة الشعبية المصرية لدعم فلسطين محمد فهمي سلامة لقاء بالإعلامي الفلسطيني كمال الحسيني، وذلك للنقاش والتباحث حول سبل دعم القضية الفلسطينية صحفيًا وإعلاميًا.

واستمر اللقاء لساعتين تناقشا خلالهما على ضرورة الاستمرار في إلقاء الضوء على اعتداءات المحتل الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة، وضرورة فكّ الحصار الإعلامي الغربي المطوّق للقضية، مع إبراز السردية الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع حول الصراع بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني منذ يوم السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

كما تطرّق النقاش لما يحدث في الضفة الغربية وكارثة التعتيم الإعلامي المقصود والغير مقصود بطبيعة ما يحدث في القطاع، ودهس العدو الصهيوني للقوانين الدولية من خلال إجراءات من شأنها تكدير الحياة على أهل الصفة الغربية.

وتوجه الإعلامي الفلسطيني كمال الحسيني بالشكر للكاتب المصري محمد فهمي سلامة وعضو الحملة الشعبية لدعم فلسطين، مُثمنًا الجهود المصرية الإعلامية لمناصرة القضية الفلسطينية ودحض الرواية الغربية لما يحدث على الأراضي الفلسطينية ويتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل.