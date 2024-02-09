من جديد.. دورى NILe يستعد لبداية استمرار جولاته بعد انتهاء فترة التوقف

عشاق ومتابعى دورى NILe على موعد لاستئناف جولاته فى منتصف الأسبوع المقبل، يوم “الثلاثاء” على وجهالتحديد، وذلك بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر، بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، وكذلك بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، والذي شهد تدعيمات قوية ومكثفة من الأندية استعداداً لاستئناف المباريات.

وفى نفس السياق، استغل فريقا زد وإنبي انشغال الأهلي والزمالك بخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، للانفراد بقمة جدول ترتيب مسابقة دورى NILe برصيد 19 نقطة لكل منهما، حيث يتربع فريق زد على القمة بفارق الأهداف ويليه الفريق البترولي فى المركز الثاني، فيما يأتي زعيم الثغر فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

والمتابع للدورى المصرى الممتاز، يجد أن النادي الأهلي قد تراجع قى ترتيب جدول الدورى قبل فترة التوقف الدولى إلى المركز الثامن، وذلك بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية ومن بعدها كأس السوبر، ما أدى إلى تأجيل عدة مباريات بالدورى للفريق الأحمر، ليقبع في المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، كما أن الفريق الأحمر هو الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن بدورى NILe.

فيما تراجع نادى الزمالك للمركز الـ 12 فى جدول الترتيب، بعد أن لعب 8 مباريات حصد خلالها 11 نقطة فقط، كما تلقى الأبيض الهزيمة في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وهو ما أدى إلى تغيرات جذرية فى فترة التوقف بضم 11 صفقة وتغيير المدير الفني.