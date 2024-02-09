باتوبينسيكا لاعب الكونغو الديمقراطية: سنحقق برونزية الأمم الإفريقية 2023

عبّر لاعب منتخب الكونغو الديمقراطيةديلان باتوبينسيكا، عن حزنه لعدم المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

وقال ديلان باتوبينسيكا في المؤتمر الصحفي لمباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا بمباراة البرونزية: “لا أستطيع التنبؤ بمن سيفوز باللقب يوم الأحد، لكن كوت ديفوار ستتمتع بميزة الأرض بالتأكيد، لكنهم سيواجهون منتخبًا قويًا، وستكون مباراة متقاربة للغاية”.

وأضاف باتوبينسيكا: “شرف لنا أن نلعب أمام الجماهير.. وعلينا أن نفخر بما أنجزناه حتى الآن، وكانت لدينا القدرة على المُضّي قُدمًا في المنافسة، لكن علينا الآن النهوض والسعي لتحقيق المركز الثالث.

وتابع: : “لقد شعرت بالحزن قليلًا لأنني لم أتمكن من خوض جميع المباريات، مثل باقى الفريق.. لم يكن لدي الوقت الذي أردته واعتقدت أنني سأحصل عليه”.

واختتم ديلان باتوبينسيكا تصريحاته قائلًا: “مع نتائج الفريق الجيدة، أريد فقط أن أهنئ اللاعبين.. كان الهدف مشتركًا، لذا يجب أن نفكر في الفريق ونهنئ رحلتنا.. وننهيها بأفضل شكل ممكن”.

وستنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا على تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، غدًا “السبت” 10 فبراير، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيه”.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية، قد تلقى هزيمة بهدف نظيف في مباراة نصف النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، فيما خسر منتخب جنوب إفريقيا على يد منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في المباراة.