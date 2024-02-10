العضو المنتدب للمصل واللقاح : بنك الدم بـ «ڤاكسيرا» يوفر نحو 3 آلاف كيس شهرياً 

أكد الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ڤاكسيرا، أنه تم استقبال 543 حالة إعتلال وقصور كلوي، حيث تضم الشركة وحدة غسيل كلوي بطاقة 16 ماكينة، مؤكداً استقبال المرضى بالفحص السريري وعمل التحاليل اللازمة والأشعات ووضع خطه العلاج، بالإضافة لعمل تحاليل شهرية وتحاليل ربع سنوية وتدوينها بالملف الخاص بالمرضى.

وأشار الدكتور شريف الفيل، إلى أن بنك الدم بڤاكسيرا يوفر جميع الفصائل، بما يصل لـ3 آلاف قربة دم شهرياً، حيث يتم الاستفادة من مكونات الدم من قرب دم مكدسة وبلازما، مؤكدا عمل مركز صرف الدم على مدار الـ 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الأجازات والعطلات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات الدم الامن للمواطن، مضيفاً أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لخدمة مريض الثلاثيميا والهيموفيليا ونقل الدم.