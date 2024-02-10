طلب برلماني بشأن ارتفاع أسعار السيارات واستغلال التجار لقرارات الحكومة

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس حماية المستهلك بشأن ارتفاع أسعار السيارات.

وقال الجبلاوي خلال طلبه: إن هناك حالة من استغلال وتوحش تجار السيارات والتعمد في زيادة الاسعار بمبالغ مضاعفة واحتساب الدولار 70 جنيه، وأيضاً استغلال قرار الحكومة في قرارها وقف استيراد السيارات لعدم الضغط على الموازنة العامة لمصالحهم في زيادة الاسعار.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن هناك عملية تسقيع للسيارات وبيعها بسعر أعلى ومضاعف لسعرها الأصلي، وهناك بعض التجار يعطشون السوق من الموديلات الجديدة لاكتساب مكاسب غير شرعية تصل لضعف ثمن السيارة من المصنع.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من رئيس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق واعتدال أسعار السيارات.

وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في أقرب وقت.