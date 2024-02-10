التموين: 1500 محل تجاري يشاركون في الأوكازيون الشتوي حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 1500 محل تجارى وتتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والادوات المنزليه.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام انه من المتوقع ان تصل المحال المشاركه في التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون من ٣٥٠٠ الي ٤٠٠٠ محل تجاري متنوع وأكد ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للمديريات هي تسهيل إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الأوكازيون.

وتقوم الوزارة بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال التجارية