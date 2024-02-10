تاريخ مواجهات الأردن وقطر قبل مباراتهما في نهائي كأس آسيا

اليوم يسدل الستار على المسلسل الكروي القاري الطويل والممتع، حيث يلتقى مناخبا “العنابى” و”النشامى” على ملعب لوسيل، الذي يستضيف نهائي كأس آسيا.

وتسعى قطر إلى أن تصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في كأس آسيا في حين يبحث الأردن عن باكورة ألقابه في أول نهائي له على الإطلاق.

وهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المباراة النهائية لكأس آسيا عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

وكان منتخب الأردن بلغ نهائي النسخة الحالية بعد فوزه في نصف النهائي على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد فيما تخطت قطر عقبة إيران بنتيجة 3-2.