معارض” أهلا رمضان” بالمحافظات منتصف فبراير الجارى

أعلنت مديريات التموين على مستوى المحافظات ان معارض اهلا رمضان سوف تفتح ابوابها امام المواطنين في منتصف الشهرالجاري ، بمعدل ثلاث معارض رئيسية بكل محافظة كحد ادني بالاضافة الي الشوادر والسيارات المتنقلة اضافة الي من يريد من اصحاب منافذ جمعيتي، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين المحافظات والغرف التجارية ، ومن المقرر أن تشارك السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكيه فى هذه المعارض بركن خاص.

وأكدت المديريات إن هناك تعاقدات جديدة تتعلق بتوفير كميات كبيرة من الزيت والسكر و الارز ، لزيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية؛ على أن يتم متابعة توافر هذه السلع بالاسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة .