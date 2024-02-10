تقرير حكومي يكشف القاهرة أعلى المحافظات فى تعاطي المخدرات

كشف تقرير أعده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023 إنه تم تقديم الخدمات العلاجية خلال شهر يناير 2024 لعدد 14 ألف و423 مريض “جديد ومتابعة “منهم 1986 مريض من أبناء المناطق المطورة ” بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، روضة السودان ، روضة السيدة ، أهالينا ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر ، الخيالة ،حي الضواحي ببورسعيد” ،

وأضاف التقرير أن الخدمات المقدمة تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي ،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية،

وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33،31% % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 16.73% ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني لمراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن ،في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن”16023″ لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان ،يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة ،وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%.

و أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هذا الأمر يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن رقم “16023” وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن وجارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات” الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان ” ،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجارى