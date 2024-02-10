عمرو عثمان: الحشيش ..الهيروين ..الاستروكس ..الفودو والشابو .. أبرز مواد التعاطى

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،ان تحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال شهر يناير 2024 ، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة ،حيث أن نسبة 7.25% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة ، وأن نسبة 36.62 % بدأوا من سن 21 سنة حتى 30 سنة، وان 39.76 % من سن 31 حتى 40 سنة ،وأن ابرز مواد التعاطى وفقا للاتصالات على الخط الساخن الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية “، الاستروكس والفودو والبودر والشابو ، والتعاطى المتعدد ، تعاطى اكثر من مادة مخدرة ” لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء ،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج .

وأضاف “عمرو عثمان” أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة سواء استخدام العقاقير ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع ، مشاكل دراسية ، مشاكل نفسية ، تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات لافتا إلى استمرار الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان ” 16023″ في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله و خضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية