تلقى الطعون والتظلمات بانتخابات” المحامين”..غدا

تبدأ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين ، غدا الاحد الموافق ١١ من فبراير الحارى، على ان يتم الاعلان عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024

ومن المقرر أن تجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024 و الإعادة ستكون يوم السبت الموافق 23/3/2024.

يذكر أن اللجنة ، اليوم السبت الموافق 10/2/2024، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.