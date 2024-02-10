المصيلحى: افتتاح معارض أهلا رمضان منتصف فبراير 

أعلن الدكتور “علي المصيلحي” – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري.. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري مديريات التموين.

وأكد أنه سيتم انشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ، وأصحاب منافذ جمعيتي.

وأشار المصيلحي إلى التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية والسادة المحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا ، مؤكدا أن السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية سوف تشارك فى معارض أهلا رمضان بركن خاص.

وأكد المصيلحى، على مديرى المديريات بضرورة وأهمية تشديد الرقابة التى تحافظ على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات واسعار مناسبة.

وطالب من مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف سواء للجملة او للتجزئة ، مشيرا الى أن ان الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالأسواق

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