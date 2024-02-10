المصيلحى يوجه بسرعة التعاقد على كميات من الزيت والسكر والأرز لتعزيز المخزون الاستراتيجي 

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة للوزارة بالإضافة إلي الأرز ايضا بما يعزز من الأرصدة الإستراتيجية…جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع هيئة السلع التموينية .

وأكد أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أن الوزير قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور الوزير وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع الي سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة على انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.