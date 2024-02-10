” سويلم”: تعزيز الإستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج والعاملة فى مجال المياه

عقد دكتور هاني سويلم ؛ وزير الموارد المائيه والري، إجتماعا مع وحدة متابعة التحصيل بالوزارة لاستعراض استراتيجية تحصيل مستحقات الدولة ، وانجازات الوحدة خلال الفترة الماضية ، ورؤية الوحدة خلال المرحلة القادمة في متابعة إنجاز أعمال التحصيل وفق المستهدف لضمان تحصيل كافة مستحقات الدولة بصفة فورية .

وقد شدد الدكتور سويلم علي قيام كافه جهات الوزارة بالمتابعة المستمرة لزياده معدلات التحصيل ، وموجها بمراجعة أداء جميع المحصلين ، مع وضع منظومة تحفيزية للمحصلين الذين يحققوا المستهدف تحصيله ، وكذا زيادة الحافز حال تجاوز نسب التحصيل المستهدفة ، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة من قبل السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لتحقيق أعلى معدلات تحصيل وتذليل أي عقبات للنهوض بأعمال التحصيل .

فى سياق متصل؛ اجتمع سويلم مع الدكتور وائل رشدى ،خبير الموارد المائية والرى بالبنك الإفريقى للتنمية ؛ لمناقشة سُبل تعزيز الإستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج والعاملة فى مجال المياه ، وإستعراض أحدث الدراسات البحثية والمفاهيم العالمية حول قضايا تحلية ومعالجة المياه وتوطين استخدامات الطاقة المتجددة في مجال المياه.