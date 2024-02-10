بالأسماء..الكشوف النهائية للمرشحين بإنتخابات” الاسنان”

تواصل اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأسنان، برئاسة الدكتور سيد أبو شهبة،عملها حيث اعلنت اليوم السبت الموافق 10 من فبراير الجارى عن الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات. وقد ضمنت القوائم النهائية اربع مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب العام بدايه من النقيب الحالى “الدكتور إيهاب هيكل”، الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة الحالى، بالإضافة إلى االدكتور هشام عبد الحكم، فيما يتنافس 221 مرشحا على مقاعد النقابة العامة والمناطق ” منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد”، مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية، بخلاف المقاعد الشاغرة بالنقابات الفرعية أيضاً. جدير بالذكر أنه وفقاً للجدول الزمنى المعلن من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ، فقد تقرر إجراء انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى على مستوى الجمهورية.