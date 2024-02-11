متوقفة منذ 4 أشهر بسبب الحرب على غزة.. سياحة البرلمان تسأل للحكومة حول خطتها لدعم فنادق طابا ونويبع ودهب

تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن خطة الحكومة لدعم فنادق طابا ونويبع ودهب، في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت سحر طلعت: تلقيت خلال الفترة الأخيرة عدد من الشكاوى والاستغاثات من أصحاب فنادق طابا ونويبع ودهب، وذلك بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة إليهم للشهر الرابع على التوالي نتيجة استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وامتداد الحرب إلى مناطق أخرى بالإضافة إلى الأحداث الملتهبة بالبحر الأحمر، مما ترتب عليه قيام عدد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة والمنطقة جنوب سيناء بصفة خاصة بإلغاء الحجوزات التي سبق إبرامها قبل اندلاع الحرب، مع وقف أي حجوزات مستقبلية حتى استقرار الأوضاع.

وأضافت: ولا شك أن توقف الحركة السياحية الوافدة يؤدى إلى تأثيرات سلبية عديدة، ليس فقط المتعلقة بتوقف العائد من العملة الأجنبية، بل يتسبب ذلك في إغلاق تلك المنشآت الفندقية مما ينتج عنه انهيار في بنيتها التحتية، والحاجة إلي تكاليف مالية ضخمة لاستعادتها لدورة العمل والتشغيل مرة ثانية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أيضًا من تلك السلبيات الخطيرة لتلك المشكلة، مصير العاملين وتكلفة رواتبهم خلال تلك الفترة وزيادة حجم البطالة.

وأضافت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، كذلك يواجه أصحاب تلك الفنادق مشكلة أخرى حاليا، وهى تراكم الديون عليهم نايجة المطالبات الحكومية المتأخرة عليهم في بعض الخدمات والتى لا يتمكنوا من سدادها خلال تلك الفترة.

وتساءلت سحر طلعت مصطفى عن خطة الحكومة لمساعدة أصحاب فنادق طابا ونويبع ودهب، لمواجهة تلك التداعيات للحرب الإسرائيلية، وذلك حفاظا علي قطاع السياحة في مصر وحماية العاملين في ذلك القطاع الهام الذى تعتمد عليه الدولة بشكل رئيسي في مواجهة تحديات العملة الأجنبية.