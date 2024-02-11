كأس إفريقيا 2023.. جنوب إفريقيا تهزم الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وتحرز برونزية البطولة 

أحرز منتخب جنوب إفريقيا برونزية كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 6-5، يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح التي كان الفوز فيها من نصيب جنوب إفريقيا.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتوج فيها منتخب جنوب إفريقيا بالميدالية البرونزية في كأس إفريقيا، في تاريخه بعد الأولى التي نالتها في نسخة 2000.

فيما حصل مدرب جنوب إفريقيا، البلجيكي هوجو بروس على الميدالية الثانية في كأس إفريقيا، بعدما نال الميدالية الذهبية مع منتخب الكاميرون عندما قاده للتتويج باللقب القاري عام 2017.

وستقام المباراة النهائية للنسخة الحالية لكأس إفريقيا 2023 غدا “الأحد”، وتجمع بين منتخب كوت ديفوار المضيف ونظيره النيجيري.