حماة الوطن يرحب بتشكيل لجنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. ويجهز مقترحات الملف الاقتصادي

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة.

تشكيل هذه اللجنة بداية الوصول لحلول حقيقية لكافة الملفات التي تم عرضها خلال جلسات الحوار في المرحلة الأولى.

ويؤكد حزب حماة الوطن، أهمية المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.

ويعلن الحزب أنه يعكف خلال هذه الفترة على تجهيز المقترحات بشأن المشكلات الاقتصادية، والتي تتضمن حلولا لتجاوز الأزمة الراهنة، من خلال مشاركة جميع القيادات والكوادر والخبرات الحزبية، في جلسات الحوار المرتقبة.