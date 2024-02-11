طلب إحاطة عاجل بشأن تداول الأدوية الطبية المستوردة بالسوق السوداء
وجهت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل للدكتور وزير الصحة والسكان بشأن “تداول الأدوية الطبية المستوردة بالسوق السوداء”.
وقالت النائبة سارة النحاس: إن الأمر بات خارج السيطرة بدون الرقابة الأدوية ناقصة والأسعار متفاوتة ومخازن الأدوية بالمنازل، والمتحكم تاجر.
وتساءلت عضو مجلس النواب: أين دور هيئة الدواء المصرية من تفتيش ومراقبة أسعار الأدوية المستوردة المسموح بدخولها وبيعها داخل الصيدليات، فضلاً عن الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تداولها إلكترونيًا.