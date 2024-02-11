نائب التجمع يوجه طلب إحاطة لرئيس الحكومة حول الإجراءات المتبعة للوفاء بنسبة 5% بتعيين “قادرون باختلاف”

تقدم النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات الحكومة منذ إنفاذ دستور 2014 وحتى اليوم للوفاء بالمادة 81 من الدستور، والتي تنص على “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.

حيث يتعلق طلب الإحاطة المقدم من نائب التجمع بتهيئة المرافق العامة، وفي القلب منها الأرصفة ومدى ملائمتها لما يستحقون “قادرون باقتدار”، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة للوفاء بنسبة 5% لهم في العمل لدى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام والخاص.