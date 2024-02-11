كوت ديفوار تواجه نيجيريا فى حلم الفوز بعرش أفريقيا 2023

يسدل اليوم “الأحد” الستار على منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، عندما تقام المباراة النهائية التي تجمع منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة مع نظيره النيجيري، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الحسن واتارا” بالعاصمة أبيدجان.

وكان منتخب “الأفيال”، قد تأهل للمباراة النهائية لأمم أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية فى نصف النهائي بهدف نظيف، فيما وصل منتخب “النسور الخضر” للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4 – 2، بعد أن انتهى وقت اللقاء الاصلى بالتعادل الإيجابي 1 – 1، واستمر التعادل خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

ويعتمد منتخب “الأفيال” على خدمات الثلاثي فرانك كيسي لاعب أهلي جدة، سيكو فوفانا لاعب الاتفاق وسيباستيان هالر، نجم بوروسيا دورتموند، فيما يتسلح المنتخب النيجيري بخدمات فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي، أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي، وفيكتور موسيس لاعب نانت الفرنسي.

وأصبح كوت ديفوار، أول منتخب مستضيف للبطولة، ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، كما فعلها من قبل منتخب “الفراعنة”، فى نسخة 2006، والتي توج بها المنتخب الوطنى على حساب منتخب الأفيال، بركلات الترجيح.

كما أصبح منتخب “الأفيال”، أول منتخب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية، رغم تلقيه هزيمتين في دور المجموعات، بعد تأهله بأعجوبة إلى دور الـ 16، كأفضل ثوالث.