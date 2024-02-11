مصطفى بكري: الرئيس الأمريكي “معتوه” ويجب أن يذهب لـ”الخانكة”

أكد النائب مصطفى بكري، الوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري، ورفض التهجير للأشقاء الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

ووجه “بكري” انتقادات حادة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، قائلًا: هذا المعتوه الذي يوجه اتهامًا لمصر بأنها لم تفتح المعبر إلا باتصال منه، يجب أن يذهب إلى الخانكة، وقال بكري: هذا الرجل المكسيكي يسعى للتقليل من دور مصر في القضية الفلسطينية.

وبشأن مشروع القانون، أكد “بكري” أنه يمثل التزام دستوري، موجها التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، على ما تقوم به من جهود لصالح المسنين.