برلماني: الرئيس السيسي أنقذ القضية الفلسطينية في أحلك الظروف.. وتصريحات بايدن مرفوضة

أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب على أن الدور المصري في القضية الفلسطينية تاريخي ولا يمكن اختزاله في كلمات يطلقها رؤساء أصابهم الخرف، موضحًا بان الرئيس السيسي حافظ على القضية الفلسطينية برفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، وتفريغ قضيتهم وأنقذ القضية في أحلك الظروف.

وتابع خلف الله: بأن الواقع والحقيقة أكد أن مصر فتحت معبر رفح دون قيد أو شرط على مصراعيه 24 ساعة في 7 أيام بالأسبوع على مدار الشهور الماضية منذ أول دقيقة في الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، ولكن المشكلة أنه فنيًا كان يتعذر إدخال المساعدات بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الآخر، وأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معبر رفح مرفوضة جملة وتفصيلاً.

وشدد خلف الله على أن دور مصر في دعم الفلسطينين والحصول على حقوقهم المشروعة كاملة لإقامة دولتهم المستقلة حتي حدود 67 مستمر ولن ينتهي، ومصر لم تتخاذل أبدًا عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وعلى العكس مصر ضغطت بكل قوتها لتأمين ادخال المساعدات بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها فور دخولها موضحًا أن أكبر دليل على ذلك الأمر أن مصر حددت في بياناتها مسبقا بأن ما يقرب من 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر حكومة وشعباً.