تكريم المدير الفنى للـ«الفراعنة» ضمن أساطير القارة السمراء

على ملعب «الحسن واتارا» بالعاصمة أبيدجان، كان موعد المدير الفنى للمنتخب الوطنى المصرى حسام حسن، لحضور المباراة النهائية للنسخة رقم 34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بين منتخبى نيجيريا وكوت ديفوار أمس «الأحد»، والتى انتهت بتتويج «الأفيال» على حساب «النسور الخضراء».

وكان اتحاد الكرة المصري، قد تلقى دعوة من الـ«كاف» لحضور المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الكابتن حسام حسن، لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الأفريقية، حيث قدم حسام حسن مسيرة كروية ولا أروع، فيما نزل هداف مصر التاريخى حسام حسن، فى ملعب المباراة قبل ضربة البداية.

ويُذكر أن منتخب «الأفيال» أصبح أول منتخب مستضيف للبطولة، ينجح في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، رغم تلقيه هزيمتين في دور المجموعات، بعد تأهله بأعجوبة إلى دور الـ 16، كأفضل ثوالث، بل ويُتوج باللقب الغالى للقارة السمراء، وذلك منذ فوز منتخبنا الوطني المصري بها خلال نسخة 2006، والتي توج بها منتخب «الفراعنة» على حساب منتخب «الأفيال» أيضًا، بركلات الترجيح.