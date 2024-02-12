البياضي يقترح إضافة التمريض المنزلي للمسنين والمجلس يوصي بإضافتها للائحة التنفيذية

أوصى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الحكومة بتناول إمكانية توفير الرعاية المنزلية لبعض المسنين في ضوء حالتهم الصحية، داخل اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة 18 من مشروع القانون، بعد مطالبة النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي بتضمين مشروع القانون ما يلزم الدولة بتوفير التمريض المنزلي والأجهزة المساندة إذا دعت الحاجة إلي ذلك.

وقال البياضي: إن توفير رعاية التمريض للمسن مهمة جداً واقتصادياً تكلفة التمريض المنزلي أقل بكثير من تكلفة إقامة المريض في سرير بمستشفى، وبعد جدال ورفض مبدئي من الحكومة قرر المجلس تضمين هذا النص في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.