الصحة: تنفيذ 169 قافلة طبية مجانية وتقديم الخدمات العلاجية ل 201 ألف و475 مواطن فى يناير الماضي 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 169 قافلة طبية، قدمت خلالها الخدمات العلاجية بالمجان لـ201 ألف و475 مواطنا، خلال شهر يناير الماضي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 32 ألفا و584 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1311 حالة للمستشفيات، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.