الناس ماشية تكلم نفسها.. برلمانية تطالب استدعاء الحكومة للمجلس لعرض خطة إنقاذ الاقتصاد المصري

استنكرت النائبة مها عبدالناصر في كلمتها خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قوانين زيادة العلاوات والمعاشات، الأوضاع المعيشية التي يمر بها ملايين المواطنين بسبب زيادة أسعار السلع بشكل يومي، وقالت النائبة: “احنا بنمثل على الناس”.

وبسبب اعتراض عدد من الأعضاء على كلمة النائبة قرر رئيس مجلس النواب بحذف الجملة من مضبطة الجلسة العامة، وقالت النائبة: “احنا بنمثل على الشعب بهذه العلاوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري، والارتفاع المستمر لأسعار السلع”، وطالبت النائبة باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية بالكامل إلى المجلس، لعرض خطة إنقاذ الاقتصاد المصري، في ظل المشكلات المتتالية قائلة: “الناس ماشية في الشارع تكلم نفسها”.

وتدخل النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلًا: “مجلس النواب يعايش الشعب المصري لحظة بلحظة، ولا يقبل التمثيل عليه”.

وقال رئيس مجلس النواب إن حرية الرأي مكفولة للجميع معارضة وأغلبية، بدون افتئات أو تجاوز.