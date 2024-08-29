عضو خارجية البرلمان: الرئيس السيسى جدد تحذيراته لوفد الكونجرس من استمرار الحرب على غزة

أكد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وفد الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور جونى ارنست، دلالة واضحة علي قوة الدولة المصرية كما أنه يعكس للجميع دور سياسة مصر الخارجية وسعيها الدؤوب لمواجهة جميع الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة بأكملها.

وأشار القاضى، إلى أن الرئيس السيسى حرص علي توجيه مجموعة كبيرة من الرسائل الواضحة والتي تتمثل في أن استمرار الحرب والعدوان علي غزة سوف ينعكس علي المنطقة بأكملها بالسوء ويجر المنطقة إلي مخاطر وتعقيدات بالغة السوء .

وقال النائب إن السيسى شدد خلال استقباله وفد الكونجرس على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى لوقف هذا التصعيد بالأراضى الفلسطينية، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دوليًا ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلًا من الوضع الحالى الذى يُنذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب.

وأن الدولة المصرية وضعت منذ العدوان علي غزة خارطة واضحة المعالم لإنهاء الأزمة والتي تتمثل في العودة إلي المرجعية الدولية والذي يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود يونيو عام 1967وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد النائب بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجنيب المنطقة الدخول في تعقيدات أكثر مما تشهده سواء في فلسطين أو ليبيا أو السودان، مؤكدا أن الرئيس السيسى يمتلك رؤية واضحة لإنهاء جميع الأزمات داعيا المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته كاملة إزاء ما يحدث في المنطقة.