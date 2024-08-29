رئيس نيس: محمد عبد المنعم أول لاعب مصرى فى تاريخ النادى

أشاد جان بيير ريفييه رئيس نادى الفرنسى اليوم “الخميس” بصفقة محمد عبد المنعم، والمنضم من الأهلى بعقد ينتهى فى 2028، اليوم الخميس.

وقال ريفييه عبر الموقع الرسمي لنيس “لقد تعاقدنا مع لاعبا دوليا جديدا، وهو ما يؤكد أن مشروعنا واضح وطموح”.

وأضاف ريفييه: “فترة الانتقالات تبقى دائما صعبة ولكننا نعمل بهدوء ونتحرك خطوة بخطوة، ويسعدنى الترحيب باللاعب محمد عبد المنعم الذى تجمعنا به علاقة قوية منذ اليوم الأول لتواصلنا معه”.

وأشار رئيس النادى الفرنسى: “إنه أول لاعب مصرى فى تاريخ النادى يرتدى قميص نيس، وأتمنى أن يترك بصمة رائعة، مرحبا محمد”. من جانبه قال فلوريان موريس المدير الرياضى لنادى نيس “لدينا قناعة تامة بأن عبد المنعم سيقدم لنا الكثير”.

وكشف “نتواصل مع عبد المنعم منذ بداية الصيف، وبمجرد أن خاض مباراته الأخيرة فى الدورى المصرى يوم 29 يوليو قمنا بالاسراع فى المفاوضات”.

وختم موريس تصريحاته “إنه مدافع يتمتع بخبرة دولية ويجيد ضربات الرأس وبناء الهجمات من الخلف، وكذلك الشراسة فى الضغط على المنافسين”.