الصالون الثقافي بنقابة الأطباء يناقش كتاب “كلام العلم في تطوير الخدمات العلاجية واصلاحها” 

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن اسضافة صالون دار الحكمة الثقافي الكاتب والطبيب د.سامح كامل مرقص وذلك يوم السبت 17 فبراير الجاري الساعة 1 مساء لمناقشة كتابه “كلام العلم في تطوير الخدمات العلاجية واصلاحها”.

ويتناول كتاب “كلام العلم في تطوير الخدمات العلاجية واصلاحها” خلاصة رحلة 40 سنة في الطب، هي خبرة للكاتب د.سامح كامل مرقص فيما يخص النظام الصحي المصري مستعرضا أبرز مشكلاته، من أجل طرح رؤى إصلاحية قابلة للتطبيق لتوفير أعلى جودة من الخدمات الطبية للمواطنين، مستعينا بأحدث. ما توصل له العلم الحديث في هذا الأمر.

فبين مصر والمملكة المتحدة تدور رحلة الكتاب من خلال التعرف على النظم الصحية في البلدين، وكيفية إدارة المستشفيات وسبل تقديم الرعاية الصحية بكفاءة، وكيفية تطبيق الحوكمة الإكلينيكية لضمان جودة الخدمات العلاجية كما يرصد بالتفاصيل نظم التأمين الصحي في البلدين، والتعليم الطبي والتدريب التخصصي لطلبة كليات الطب، والمشاكل التي تقابل كل طبيب سواء كانت ذاتية أو خارجية، وما يجب أن يسترشد به النظام الطبي المصري من نظيره البريطاني في سبيل التغلب على مشكلاته.