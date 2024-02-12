رُغم الخروج المُخزى من البطولة.. ظهور مصري فى إحصائيات نسخة كوت ديفوار من كأس أمم أفريقيا 2023

بعد اسدال الستار على النسخة 46 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بالابتسام لصاحب الأرض كوت ديفوار في النهائي بالفوز على المنتخب النيجيري ليتوّج باللقب، شهدت هذه النسخة إقامة 52 مباراة، حيث انتهت 32 منهما بفوز أحد الطرفين، فيما انتهت 20 مباراة بالتعادل سواء السلبي أو الإيجابي.

وسُجلت خلال الـ52 مباراة 119 هدف، حيث جاءت منتخبات أنجولا والسنغال وغينيا الاستوائية الأقوى على مستوى الهجوم، إذ سجل كل منتخب 9 أهداف خلال مشواره بالبطولة، وكانت أكبر نتيجة فوز بكأس أمم أفريقيا 2023 هي مباراة جنوب أفريقيا وناميبيا التي فاز بها «منتخب الأولاد» برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء المنتخب السنغالي كأفضل منتخب بدور المجموعات، إذ تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط عكس منتخبي غينيا بيساو وجامبيا تذيلا مجموعتيهما بلا نقاط وبفارق -5 أهداف، فيما تصدّر لاعب غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي قائمة هدافي البطولة بـ 5 أهداف، بفارق هدف واحد عن لاعب منتخب «الفراعنة» مصطفى محمد، ولاعب أنجولا وجاسينتو مووندو.

فيما تصدر لاعب منتخب الكاميرون جورج كيفين نكودو قائمة اللاعبين الأكثر تمريرات مساعدة بالتساوي مع السنغالي ساديو ماني ولاعب غينيا الاستوائية جوزيه ماشين ولاعب أنجولا فريدي باليندي بواقع 3 تمريرات، وتساوى لاعبي منتخب «الأفيال» سيرجي أورير وكريستيان كوامبي، في صدارة قائمة أكثر اللاعبين الحاصلين على بطاقة صفراء بـ 3 بطاقات، فيما شهدت البطولة 13 بطاقة حمراء بينها واحدة للاعب المنتخب المصري محمد حمدي.