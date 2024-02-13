وزارة العمل: 192 مليونا و800 ألف جنيه حجم انفاق صندوق تمويل التدريب والتأهيل

قالت وزارة العمل، إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ 192 مليوناً و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة التدريب والتأهيل.

وتابعت الوزارة، أن الصندوق مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج،والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الامكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

وتخطط الوزارة لاتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل، حيث أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير، أن خطة الصندوق في المساهمة بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل ذوي الهمم، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، مشيراً إلى أن الصندوق مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وتمتلك وزارة العمل 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتأهيل وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل.