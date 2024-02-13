قومي المرأة ينظم ورش عمل للعاملين والعاملات بقطاع السياحة والفنادق 

نظم المجلس القومي للمرأة ثلاث ورش عمل متخصصة على التوالي حول المساواة بين الجنسين استهدفت العاملين والعاملات في مستويات قيادية بفنادق چي دابليو ماريوت، ويستن القطامية، وتوليب بالرحاب بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للنساء في قطاع السياحة والفنادق والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر.عرضت “شيماء نعيم” مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة،الهدف من المشروع ودور المجلس في دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ بالتركيز علي الجوانب التي تدعم بيئة عمل المرأة وتمكينها الاقتصادي وتحسين مهاراتها ووصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار ودور المجلس في تقديم برنامج تأهيلية وبناء القدرات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة علي الموارد الطبيعية لرائدات الأعمال وتنفيذ حملات التوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تؤثر علي تمكين المرأة والفتاة.

فيما قدمت” صفاء حبيب” رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والمراسم ومدير المشروع بالمجلس، محاضرة حول معادلة التغيير وضرورة التحفيز الذاتي لتحسين ممارسات الحياة وتحقيق الأهداف بوضع خطة عمل وآليات مراقبة لتنفيذها.

وتحدث جوزيف حناني الخبير التنموي، عن الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء من خلال شركة ويلسبرينح للخدمة المجتمعية الشريك الداعم للمجلس في تنفيذ أنشطة المشروع.

و نفذت “سماح حلمي” الخبيرة فى التنمية وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا، جلسات توعية متعلقة بالمفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين في مكان العمل وتأثير الأدوار الاجتماعية علي ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل في قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تميز أو إقصاء.

وتعتبر ورشة العمل ضمن الأنشطة التي ينفذها المشروع لتحقيق أهدافه في تعزيز دور المرأة في قطاع السياحة والفندقية وتغيير الثقافة والرؤي الداعمة لتحقيق الأهداف التنموية ومشاركة فعالة للنساء والفتيات في عملية التنمية الشاملة.