سؤال برلماني لوزيرة البيئة بشأن شغل وظائف باحث-مراقب بيئي

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزيرة البيئة بشأن شغل وظائف باحث بيئي- مراقب بيئي.

وأشار النائب بشأن إعلان جهاز شئون البيئة رقم (1) لسنة 2022 بشأن شغل وظائف باحث بيئي – مراقب بيئي، واستكمل قائلًا: تلقيت عدة ردود من الوزارة فى شهر ابريل وشهر مايو 2024 بأنه تم تكليف القطاع المختص بالوزارة بالدراسة والفحص وتبين أنه تم اختيار مراقبي البيئة بعد اجتيازهم الاختبارات التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم عمل اختبارات لباحثي البيئة خلال الفترة من 13 – 17 /3/2024 وفي انتظار نتيجة الاختبارات.

واستكمل: كما أوضحت وزيرة البيئة بأنه بعد ورود النتيجة النهائية لاختبارات الباحثين من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم التواصل مع من اجتازوا الاختبارات والمقابلة الشخصية وذلك لرفع وترقية قدراتهم من خلال الحصول على دورة تأهيلية لمدة ستة أشهر طبقا للكتاب الدوري رقم 6 – 12282، كما سيتم عمل برنامج تدريبي لهم للإلمام بطبيعة وظروف العمل داخل نطاق المحميات الطبيعية وذلك في إطار حرص الوزارة على صقل مهاراتهم وحمايتهم من آية مخاطر نتيجة العمل في هذه المناطق.

وقال: إنه التقى ببعض من الذين تم اختيارهم واجتازوا اختبار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولكن حتى تاريخه لم يتم موافاتهم بأي نتيجة، وطالب النائب الوزارة بتحديد موعد الاعلان عن النتيجة، متساءلا :متى يتم إنهاء مرحلة المسابقات والاختبارات؟