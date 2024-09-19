حزب المؤتمر يثمن إعادة بناء أسطول الصيد المصري كمصدر هام لضخ الاستثمارات

رحب القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة، فضلًا عن مواصلة العمل على تعظيم قدرات قناة السويس التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية.

وقال: إن قناة السويس تشهد باستمرار حركة تطوير للمجرى الملاحى بشكل مستمر لا يتوقف بفضل توجيهات القيادة السياسية، للوصول إلى أقصى طاقة تشغيل بأعلى درجات الدقة والكفاءة، لخدمة حركة التجارة العالمية،

كما أن إيرادات قناة السويس واصلت ارتفاعها على مدار الثلاث سنوات الماضية، عقب موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع تطوير قناة السويس من خلال تعميق وتطوير الجزء الجنوبى الذى لم ينتبه له أحد منذ سنة 1990، ووافق الرئيس السيسى فى مايو 2021 على مشروع على تطوير قناة السويس وتوسيع وتعميق الجزء الجنوبى للقناة، بعد حادثة سفينة إيفر جيفن، التى عطلت حركة الملاحة فى القناة لمدة 6 أيام.

موضحًا أن مشروع أسطول الصيد المصري يعتبر من أهم المشاريع القومية لإنشاء مراكب الصيد بهدف إعادة بناء أسطول الصيد المصري ويعد من أهم مصادر ضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة حيث أن قناة السويس تستهدف بناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة التي ستكون نواة لأسطول صيد علي مستوي عالمي متطور يجوب أعالي البحار، إضافة الي تدريب كوادر شابة علي طريق الصيد الحديثة وكيفية التعامل مع سفن الصيد الحديثة.