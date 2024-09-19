هواوي تعلن عن مجموعة منتجات جديدة في برشلونة

خلال حدث إطلاق منتجات هواوي المبتكرة في برشلونة، إسبانيا، اليوم 19 سبتمبر 2024، قدمت هواوي مجموعة من المنتجات التي تم انتظارها بشغف، مع تسليط الضوء على نهجها “الموضة المتقدمة” للأجهزة القابلة للارتداء. تشمل مجموعة المنتجات الجديدة سلسلة HUAWEI WATCH GT 5، ساعة HUAWEI WATCH D2، وساعة HUAWEI WATCH Ultimate Green. بالإضافة إلى ذلك، كشفت هواوي عن جهاز HUAWEI MatePad Pro بحجم 12.2 بوصة وجهاز HUAWEI MatePad 12 X—أجهزة لوحية جديدة تمامًا تقدم تقنيات متقدمة لتعزيز الإنتاجية والاتصال السلس. ولتوفير تجربة خالية من القلق، تقدم هواوي خدمة +HUAWEI Care، التي يمكن شراؤها مع الأجهزة الجديدة.

أكد ألكس هوانغ، المدير التنفيذي للتسويق في مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، على التأثير العالمي للعلامة التجارية والتزامها بالابتكار. قال ألكس: “نهدف إلى تقديم منتجات مبتكرة تقدم للمستهلكين مزيجًا فريدًا من الأناقة والإبداع.” وأضاف: “من خلال إلهام مستخدمينا، تسعى هواوي إلى خلق عالم أكثر ترابطًا ودفئًا، حيث تعزز التكنولوجيا الحياة اليومية وتقرب الناس من بعضهم البعض.”

سلسلة HUAWEI WATCH GT 5

سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 ترتقي بموضة الساعات الذكية بتصاميم هندسية حادة ومواد عالية الجودة. تتمتع هذه السلسلة بشهادة IP69K لمقاومة الماء والتآكل، مما يجعلها مصممة لتحمل الاستخدام. تتوفر السلسلة في إصدارين—HUAWEI WATCH GT 5 Pro وHUAWEI WATCH GT 5— مع ثلاثة أحجام و12 خيار لون. النسخة ذات الحجم 46 مم تتميز بقرص مثمن أيقوني، وشاشة AMOLED بحجم 1.43 بوصة، ومواد متينة مثل زجاج الياقوت والتيتانيوم. بينما تقدم النسخة الأكثر أناقة بحجم 42 مم هيكلًا من السيراميك النانوي مع لمسات ذهبية وشاشة AMOLED بحجم 1.32 بوصة. تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 خيارات بحجم 41 مم أنيق وحجم أكبر 46 مم. على عكس النسخ الاحترافية، تم تصنيع هذه النسخ من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين.

تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 قفزة كبيرة في تتبع الصحة واللياقة البدنية مع إطلاق نظام .HUAWEI TruSense كما تقود الصناعة في تتبع العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس. تساعد المساعد الجديد للصحة العاطفية الساعة في استنتاج الحالة العاطفية للمستخدم. كما يظل عمر البطارية مثيرًا للإعجاب ، حيث تصل إلى 14 يومًا في النموذج 46 مم و7 أيام في النسخة 41 مم. الساعة متوافقة مع هواتف Android و iOS.

ستتوفر سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 في السوق المصري يوم 3 أكتوبر القادم مع بدء الطلبات المسبقة في 26 سبتمبر الحالي عبر الموقع الرسمي لهواوي وكذلك الموزعين المعتمدين.

ساعة 2HUAWEI WATCH D

ساعة HUAWEI WATCH D2 هي خليفة ساعة HUAWEI WATCH D، التي قدمت مراقبة ضغط الدم على المعصم.تقدم الساعة الجديدة نظام مراقبة ضغط الدم المتنقل (ABPM)، مما يوفر تتبع ضغط الدم على مدار 24 ساعة خلال دورة النوم والاستيقاظ الكاملة. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تساعد الساعة في تحديد إيقاعات ضغط الدم اليومية واكتشاف معدلات انخفاض ضغط الدم غير الطبيعية أثناء الليل. بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن للساعة المساعدة في تقييم مخاطرهم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ساعة HUAWEI WATCH D2 قدرات شاملة لمراقبة الصحة، بما في ذلك معدل ضربات القلب، ضغط الدم، نسبة الأكسجين في الدم، الضغط، درجة حرارة الجلد، رسم القلب، مرونة الأوعية الدموية، عدم انتظام نبضات الموجة، واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم. مع ضغطة واحدة، يمكن للمستخدم قياس تسع مؤشرات جسدية وتوليد تقرير صحي لتحديد المخاطر الصحية المحتملة. أما من حيث التصميم، فتتميز ساعة HUAWEI WATCH D2 بإطار لامع ومقبض دوار يضفي إحساسًا فاخرًا.

ساعة HUAWEI WATCH Ultimate الإصدار الأخضر

تقدم ساعة HUAWEI WATCH Ultimate ميزات جديدة متقدمة لدورات الجولف ووضع الاستكشاف المعزز، إلى جانب الإصدار الأخضر الجديد. يجلب الإصدار الأخضر الجديد إطارًا سيراميكيًا مزدوج اللون بتقنية النانو، تم تصنيعه من خلال عملية تصنيع معقدة للغاية. كأقصى ساعات Huaweiالفاخرة، تتمتع ساعة HUAWEI WATCH Ultimate بجسم مصنوع من سائل زيركونيوم، وغطاء زجاجي من الياقوت عالي القوة، مما يضمن أقصى متانة ومقاومة للتآكل. بالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة وضع غوص يصل إلى 100 متر مع وظائف صوتية.

جهاز HUAWEI MatePad Pro 12.2”

يتميز جهاز HUAWEI MatePad Pro 12.2 بوصة الجديد بشاشة مبتكرة من نوع Tandem OLED PaperMatte يمكنها الوصول إلى سطوع مذهل يبلغ 2000 نت. تقدم هذه الشاشة صور HDR مذهلة، مما يضمن ألوانًا طبيعية حتى تحت أشعة الشمس الساطعة. تتضمن هذه الشاشة تقنيات متطورة لمكافحة اللمعان ورسم النقوش على نطاق النانو، بالإضافة إلى طبقات بصرية نانوية تعمل على تقليل تداخل الضوء والوهج، مما يوفر تجربة مشاهدة تشبه الورق.

تقدم لوحة المفاتيح الجديدة HUAWEI Glide Keyboard تخزينًا وشحنًا مدمجين للقلم، مع مفصل مغناطيسي لتسهيل التبديل بين الأوضاع. مصنوعة من مواد مقاومة للبقع، فإنها تقاوم انسكابات القهوة والزيوت وبقع أحمر الشفاه.

يقدم تطبيق GoPaint على الجهاز اللوحي الجديد فرش SplatterوFluid، مما يوفر أدوات احترافية للرسم الرقمي. يأتي جهاز MatePad Pro 12.2 بوصة بتغطية خلفية مذهلة بلون Golden Silk تعيد تعريف فن التصميم في الأجهزة.

جهاز HUAWEI MatePad 12X

جهاز HUAWEI MatePad 12 X هو جهاز لوحي أنيق متوفر بثلاثة ألوان هي: الأخضر، والوردي ساكورا، والأبيض. جميعها تتميز بلون معدني أبيض فريد، مما يضيف لمسة جمالية راقية. مصمم للمهنيين الشباب، يأتي الجهاز بشاشة PaperMatte بحجم 12 بوصة تحاكي ملمس الورق باستخدام تقنية النقش على مستوى النانو، مما يجعلها الشاشة الأكثر ملاءمة للإبداع بدون ورق. عند اقترانه مع قلم HUAWEI M-Pencil، يوفر تجربة كتابة تبدو طبيعية، مما يحسن الدقة بنسبة 47% مقارنةً بالأجهزة اللوحية التقليدية. يأتيHUAWEI MatePad 12 X أيضًا مع تطبيق Huawei Notes، وهو تطبيق مخصص لتدوين الملاحظات تم تصميمه بواسطة هواوي لإنشاء سلس بدون ورق، مما يجعله الأداة المثالية للإبداع والإنتاجية.