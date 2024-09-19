تصنيف الـ«فيفا» الشهرى.. مصر تتقدم 5 مراكز والسعودية تحتفظ بموقعها

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» اليوم «الخميس»، عن تصنيف المنتخبات خلال شهر سبتمبر وذلك بعد أيام من انتهاء فترة التوقف الدولى، والتى شهدت إقامة منافسات تصفيات قارتى آسيا وأمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتصفيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وحافظت الأرجنتين على صدارة الترتيب، بعد الفوز أمام تشيلى بنتيجة 3-0، والهزيمة أمام كولومبيا 1-2، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فيما جاء منتخب فرنسا فى المركز الثانى، وحل منتخب إسبانيا حامل لقب يورو 2024 فى المركز الثالث.

ولم يختلف التصنيف الحالى عن التصنيف السابق فى المراكز العشرة الأولى، حيث جاء ترتيب المنتخبات الـ10 الأوائل فى تصنيف الـ«فيفا» لشهر سبتمبر كما يلى:

1- الأرجنتين (عدد النقاط 1889.02) – 2 – فرنسا (1851.92 نقطة) – 3- إسبانيا (1836.42 نقطة) – 4 – إنجلترا (1817.28 نقطة) – 5 – البرازيل (1772.02 نقطة) – 6 – بلجيكا (1768.14 نقطة) – 7 – هولندا (1759.95 نقطة) – 8 – البرتغال (1752.14 نقطة) – 9 – كولومبيا (1738.72 نقطة) – 10 – إيطاليا ( 1726.31 نقطة).

وفى إفريقيا، حافظ المغرب على صدارة منتخبات القارة السمراء فى التصنيف باحتلاله المركز الرابع عشر وفى رصيده 1676 نقطة، بزيادة 6 نقاط عن التصنيف السابق.

فيما تراجعت السنغال مركزين لتحتل المركز الـ21 فى التصنيف، وقفزت مصر، بعد فوزين كبيرين على بوتسوانا (4-0) والرأس الأخضر (3-0)، خمسة مراكز لتحتل المركز الـ31.

وتقدمت كوت ديفوار خمسة مراكز أيضا لتحتل المركز الـ33، والعدد نفسه تقدمته «نسور قرطاج» ليتواجد المنتخب التونسى فى المركز 36 بدلا من 41.

أما فى آسيا، فقد حافظت اليابان على صدارتها لمنتخبات القارة الصفراء حيث تقدمت مركزين لتتواجد فى المركز 16، وخلفها إيران (19)، وحافظ منتخب السعودية على المركز 56، متأخرًا عن العراق بمركز واحد.

وكان المنتخب الأكثر تقدما فى التصنيف الأخير للـ«الفيفا»، هو منتخب بروناى، الذى تقدم 7 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 183، فيما تراجع ترتيب منتخب العنابى 10 مراكز ليأتى فى المركز الـ«44».