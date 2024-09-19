بعد استطلاع رأى كولر.. الأهلى يناقش ملف تجديد عقد بيرسى تاو

يناقش مسئولو النادى الأهلى ملف تجديد عقد الجنوب أفريقى بيرسى تاو، والذى مع نهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادى فى يناير المقبل، سواء بالاستمرار لموسم آخر أو الاكتفاء بالموسم الحالى ورحيله بالمجان عقب نهاية الموسم الجارى.

وتقوم إدارة الأهلى باستطلاع رأى المدير الفنى للـ«المارد الأحمر»، مارسيل كولر، بشأن تجديد عقد تاو أو التراجع عن بقاء الجناح الجنوب إفريقى بعد نهاية الموسم المتبقى فى عقده مع القلعة الحمراء.

وقررت لجنة التخطيط فتح ملف تجديد عقود نجوم الفريقين فى اجتماعها الأخير مع مارسيل كولر، من أجل توفير حالة من الاستقرار فى صفوف الفريق الأحمر وداخل غرفة الملابس، وعدم تشتيت تركيز اللاعبين بالفتكير فى مستقبلهم مع الفريق الأحمر.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلى، اجتماعًا مع المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم مارسيل كولر، والمدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة سامى قمصان، ولأول مرة بحضور مختار مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط وكذلك محمد رمضان بعد انضمامه للجنة كما حضر أيضًا زكريا ناصف عضو اللجنة.

شهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفريق للمرحلة القادمة، والتجديد لبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم، والاتفاق على تأجيل البت في المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير لحين استيضاح بعض الأمور الفنية بما يحقق مصلحة الفريق واحتياجه.