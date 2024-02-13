استشارى حساسية و مناعة يقدم نصائح للحماية من التقلبات الجوية 

فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس السيئة واحتمال وجود عواصف ترابية ومطر وبرد نصح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بتجنب النزول خاصة للأطفال ومرضى الحساسية .

وطالب بضرورة اتباع عدد من الخطوات البسيطة للحماية من الأضرار أهمها : تجنب فرك العين باليد نهائيا، وعدم إرتداء العدسات اللاصقة، والحرص علي إرتداء نظارات لحماية العين من الأتربة،و حمل الكمامة أثناء الخروج من المنزل وإرتدائها خلال العاصفه.

وشدد على أهمية الاستنشاق بمحلول ملحي فى حالة التعرض لإلتهاب الجيوب الأنفية ،واستخدام البخاخة ضرورى جدا جدا لمرض حساسية الصدر والانف، وموسعات الشعب،وضرورة غلق النوافذ جيدا،وشرب السوائل بكثرة وعسل النحل الليمون السوائل ، في حالة الشعور بمضاعفات أو صعوبة في التنفس، من الضروري التوجه إلى الطبيب.