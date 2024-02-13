الليلة.. استئناف لقاءات دورى أبطال أوروبا فى دور الستة عشر

من جديد تستأنف مباريات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم «الثلاثاء»، حيث تقام مواجهتان مع انطلاق منافسات دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية بالموسم الجارى 2023-2024.

مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن الدنماركي

فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، يستضيف فريق كوبنهاجن الدنماركي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب باركن، فى منافسات لقاءات الذهاب من الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024.

وكان مانشستر سيتي، قد تأهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر المجموعة برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، حيث فاز في 6 لقاءات ولم يتعادل أو يخسر أي مباراة، أما فريق كوبنهاجن الدنماركي، تأهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مباراتين، وتعادل وخسر في مثلهم.

يعد فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب، من بين المرشحين للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، في ظل العروض الجيدة التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه المخضرم الإسباني بيب جوارديولا.

ويحتل السيتى المركز الثاني فى جدوي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر بـ54 نقطة وبفارق الأهداف أمام أرسنال.

ولن تكون مهمة مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم سهلة على الإطلاق خاصة وأنه لم يتمكن من الفوز على كوبنهاجن في أرضه في النسخة الماضية واكتفى بالتعادل سلبيا معه، علما بأنه فاز في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بذات الدور بخماسية نظيفة.

فيما يسعى كوبنهاجن لاستغلال عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، لاسيما أن الفريق حقق نتائج جيدة فى المباريات التي خاضها فى ملعب “باركن ستاديون”، حيث تمكن من الفوز على مانشستر يونايتد وجالاتا سراي التركي، فيما خسر أمام بايرن ميونخ بصعوبة بالغة.

ريال مدريد ضيفا على لايبزيج

وفى نفس التوقيت العاشرة مساء اليوم، وعلى ملعب «ريد بول أرينا»، يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على لايبزيج الألماني، فى مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الملكي، بقيادة مديره الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، لاستمرار سلسلة النتائج المميزة التي يقدمها الفريق في الفترة الأخيرة.

ويفتقد ريال مدريد لنجمه الأول الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل، ووفقا لصحيفة “ماركا” فمن المتوقع أن يغيب بيلينجهام عن المباريات التالية: لايبزيج ورايو فاليكانو وإشبيلية وفالنسيا. في الوقت نفسه من المتوقع أن يعود الإنجليزي للمشاركة مع ريال مدريد بداية من مباراة لايبزيج في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والمقررة يوم 6 مارس المقبل.

أما فريق لايبزيج، فقد تأهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، من الفوز في 4 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة من أجل حسم صعوده إلى الدور ربع النهائي بشكل مبكر في بطولته المفضلة، بينما سيعمل نادي لايبزيج على تفجير مفاجأة قوية بإقصاء النادي الملكي من البطولة، حيث أن النادي الألماني سيعمل على استغلال الأرض والجمهور في مباراة الذهاب.