المصري يُدرك التعادل فى الوقت الضائع أمام الجونة بدورى Nile

انتهت مباراة المصرى البورسعيدى أمام الجونة، بالتعادل الايجابى بين الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة الذى جمعهما على ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دورى Nile».

بدأ فريق الجونة بالتسجيل في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، وعزز تقدمه بهدف آخر عن طريق لاعبه أحمد حسام في الدقيقة 49 من بداية الشوط الثانى، فيما سجل أهداف فريق المصرى البورسعيدى لاعبه ميدو جابر في الدقيقة 53 ومحمد الشامى فى الدقيقة «90+2».

وبهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 14 نقطة، في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 10 مباريات، فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مواجهات بينما تلقى الخسارة في مباراتين.

فيما رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده إلى 17 نقطة، في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 10 مباريات، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، بينما تلقى الخسارة في 3 مباريات.

شهدت المباراة حالتي طرد في الأوقات الأخيرة، حيث تلقى أحمد شوشة لاعب الجونة بطاقتين صفراوين بعد هدف المصري للاعتراض وسوء السلوك، فيما حصل صلاح محسن على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 97 لنفس السبب.