 سموحة والبنك الأهلى لا غالب ولا مغلوب بدورى Nile

انتهى اللقاء الذى أُقيم اليوم «الثلاثاء»، بين فريقى سموحة والبنك الأهلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دورى NILE.

تقدم فريق البنك الاهلى بهدف أحرزه المهاجم الغانى ياو أنور فى الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، ثم أدرك حسام حسن هدف التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة هجمات عديدة من الفريقين، إلا أن خطورة فريق البنك الاهلى كانت الأكبر عن طريق أسامة فيصل وياو أنور وإبراهيم حسن، فيما جاءت خطورة فريق سموحة عن طريق حسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد خالد.

وبهذة النتيجة يحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض لاعبيه 11 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباريتان وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 18.