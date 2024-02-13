عودة صلاح لتدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاود النجم المصري محمد صلاح تدريباته مع ناديه ليفربول اليوم «الثلاثاء»، بعد تعافيه من تمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي أسدل الستار عليها في كوت ديفوار الأحد.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة منتصف يناير، وغاب عن المباريات الثماني الأخيرة لفريقه بسبب ارتباطه مع منتخب بلاده ثم الإصابة التي تعرض لها لدى تواجده مع الفراعنة خلال المباراة ضد غانا (2-2) في دور المجموعات في 18 يناير.

تأتي عودة صلاح في وقت ممتاز نظرا للبرنامج المضغوط لليفربول خلال الشهر الحالي، حيث يخوض «الريدز» نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد تشلسي أواخر الشهر الحالي بالإضافة إلى الدوري ومسابقة كأس إنجلترا.

والمعروف أن صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 18 هدفا في مختلف المسابقات.

كما عاد إلى تدريبات «الثلاثاء» أيضًا، الحارس البرازيلي إليسون والمدافع جو جوميز، بعد أن غابا عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد بيرنلي لاصابة، وسيلتقى فريق ليفربول مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم «السبت» المقبل.