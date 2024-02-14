بهدف «كالوشا».. إنبى يفوز على ذئاب الجبل ويتصدر «دورى Nile»

تمكن فريق إنبى من الفوز على نظيره فريق المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم «الأربعاء»، على ستاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ«12» من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دورى Nile».

سجل هدف إنبي الوحيد لاعبه أحمد خليل «كالوشا»، في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة نفذها محمد حمدي على رأس «كالوشا» الذي سدد رأسية رائعة سكنت الشباك.

يتصدر فريق إنبي جدول ترتيب الدوري الممتاز «دورى Nile»، برصيد 22 نقطة، جمعها بعد أن خاض 12 مباراة فاز خلالها بـ 7 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى 4 هزائم.

فيما يأتى فريق ذئاب الجبل فى المركز السادس عشر، بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض 11 مباراة، فاز في لقاء واحد وتعادل 4 مواجهات وتلقى الخسارة في 6 مباريات أخرى.