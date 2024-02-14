من البرلمان صحة قنا تؤكد: توجيهات يومية من المحافظ باجراءات وقائية فورية من الأمراض المتوطنة والضنك والملاريا

أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحه بقنا أن المحافظة تسير وفق خطة اعتمدها محافظة قنا في تقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائيه للمواطنين في كل قرية ومراكز المحافظة وان هناك توجيهات يومية من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، باتخاذ إجراءات وقائية فورية يتم تنفيذها علي أرض الواقع للوقايه من الامراض المتوطنة وعلى رأسها الضنك والملاريا وغيرها من الأمراض.

واضاف بدران خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة حنان عوض، الأول بشأن انتشار حمى الضنك بين المواطنين نتيجة عدم رش البعوض والنموس القارض، الذي انتشر في محافظة قنا، وخاصة بمركزي قوص، دشنا، أن حمي الضنك ظهرت بدأت في قنا 17 يوليو2023 وتم السيطرة عليها بفضل جهود الصحه والمحافظة وان البسبب هى ناموسه اسمها الزاعجه المصرية وان مرض الضنك موجود في 122 دولة ويعيش علي تجمعات المياه العذبه ولم يثبت حالة وفاة واحده في جمهوريه مصر العربيه بسبب حمي الضنك.

ولفت وكيل صحة قنا، بأن هناك تفتشات يومية تنفيذًا لتعليمات محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، بالرغم من أن محافظة قنا من المحافظات الطويلة مترامية الأطراف إلا أن استراتيجية المحافظة تحتم علينا التواجد يوميا بالوحدات الصحية لضمان وصول العلاج الي المواطنين .

واكدت النائبة حنان عوض بأن حمى الضنك من أخطر الموضوعات ووزارة الصحة يقع عليها عبء الوقايه وهناك ركود في الترع والناموس شرس بينقل العدوى والأمراض المواطن بيتعذب ولابد من لجنة تمر على الترع والمصارف لتطهيرها بصفة دورية.