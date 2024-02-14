كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ .. 1000 مباراة مع 5 أندية

لا يتوقف نجم النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تحقيق الأرقام الاستثنائية في عالم كرة القدم، حيث خاض اليوم «الأربعاء» مباراته رقم 1000 على كافة الأصعدة مع 5 أندية مختلفة، آخرها نادى النصر السعودى.

ولعب رونالدو طوال مسيرته الاحترافية بين صفوف 5 فرق، أولها سبورتينج لشبونة البرتغالي وانتقل منه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي «مرتين»، وخاض أنجح تجاربه بين صفوف ريال مدريد الإسباني، ثم يوفنتوس الإيطالي وأخيرا النصر.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي للأرقام والإحصائيات، خاض رونالدو 438 مباراة مع ريال مدريد، كأكثر الفرق التي خاض معها «الدون» مباريات طوال مسيرته، بين عامي 2009 و2018.

وفي المركز الثاني خلف ريال مدريد، يأتي مانشستر يونايتد بطل إنجلترا التاريخي، والذي انتقل إليه رونالدو مرتين، الأولى في 2003 والثانية عام 2021، ولعب معه 346 مباراة على كافة الأصعدة.

ومع يوفنتوس، لعب رونالدو 134 مباراة بين عامي 2018 و2021، مقابل 51 مباراة مع النصر حتى كتابة هذه السطور، بجانب 31 لقاء مع سبورتينج لشبونة.

ومع نادى النصر تحديدا، جاءت مباريات رونالدو بواقع 34 في الدوري السعودي، و4 في كأس خادم الحرمين الشريفين، و6 في دوري أبطال آسيا «منها واحدة في المرحلة التمهيدية»، بالإضافة لمباراة في السوبر المحلي، و6 في البطولة العربية للأندية.

وإليكم تفاصيل الـ1000 مباراة لكرستيانو رونالدو

ريال مدريد: 438

مانشستر يونايتد: 346

يوفنتوس: 134

النصر: 51

سبورتينغ لشبونة: 31