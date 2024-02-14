كريستيانو رونالدو يحسم «الديربي» السعودي ويفك شفرة الفيحاء في دوري الأبطال

نجح نجم فريق النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فى أن يقود النصر للفوز 1-0 على الفيحاء اليوم «الأربعاء»، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، وأنهى بذلك لعنته ضد فريق الفيحاء خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا، ليقرب فريق النصر من التأهل إلى ربع النهائي قبل مواجهة الإياب الأربعاء المقبل.

ويعد الهدف الذى أحرزه رونالدو الليلة، هو الأول له أمام فريق الفيحاء بعد فشله في التسجيل ضده في مواجهتين سابقتين، بالدوري السعودي للمحترفين على مدار الموسمين الماضي والحالي.

وكان فريق النصر قد تعادل سلبياً مع الفيحاء في لقاء الدور الثاني للدوري السعودي الموسم الماضي في لقاء فشل فيه الدون تهديفياً، وكان النصر قد فاز بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور الأول هذا الموسم، لكن رونالدو لم يضع اسمه بين الهدافين في تلك المواجهة أيضاً.

وأسهم رونالدو في 4 أهداف للعالمي في البطولة القارية قبل مواجهة الفيحاء، بتسجيل هدف في مرمى الاستقلال الإيراني وهدفين وتمريرة حاسمة ضد الدحيل القطري.

وتُعد مباراة الفيحاء هى رقم 1000 لكريستيانو رونالدو في ملاعب كرة القدم على مستوى الأندية التي مثلها، والتي تشمل سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وهدف اللقاء فى هذه الليلة، والذى سجله رونالدو هو أول هدف له في العام الجديد 2024، والأول أيضا في مرمى الفيحاء، والرابع ضمن دوري أبطال آسيا حتى الآن.

وبهذا الفوز اقترب نادي النصر، من التأهل الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، خاصة وأن لقاء الإياب سيقام على أرضه وبين جماهيره يوم الأربعاء 21 فبراير الجارى، على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض.